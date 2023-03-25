рф з артилерії обстріляла Часів Яр та Торецьк. Фото: Павло Кириленко

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Армія країни-агресора російської федерації продовжує обстрілювати мирні українські міста.

У суботу, 25 березня, загарбники вдарили по артилерії Часів Яр і Торецьк у Донецькій області. У місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а в Торецьку внаслідок обстрілів загинула жінка. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що 24 березня внаслідок російських обстрілів у регіоні загинули двоє осіб, ще троє дістали поранення. Ворог обстрілював населені пункти на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках. Російські снаряди пошкодили низку будинків та газопровід.

Нагадаємо, вночі 25 березня російська армія вдарила ракетами по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок прильотів були пошкоджені вісім багатоповерхівок, офісне приміщення, готель, школа, два торговельних центри, кафе та два магазини.

А сьогодні вдень ворог з артилерії обстріляв пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік та жінка, яких з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.