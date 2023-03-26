путін пообіцяв лукашенку ядерну зброю до початку вторгнення в Україну. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n181333-putin-poobicyav-lukashenku-yadernu-zbrou-do-pochatku-vtorgnennya-v-ukrayinu-isw.html

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Російський диктатор володимир путін, ймовірно, мав намір розмістити російську ядерну зброю в білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак агресор вирішив поєднати розміщення тактичної «ядерки» в білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн Євросоюзу. Ще в листопаді 2021 року самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко пропонував москві розмістити ядерну зброю, а в лютому 2022 року мінськ скасував конституційний пункт, що закріплює нейтральний статус білорусі. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали, що ще в лютому минулого року інформували про те, що кремль може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в білорусі і таким чином поглибити контроль над цією країною.

путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом, — зазначають в ISW.

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор володимир путні в інтерв’ю пропагандистському каналу «росія 24» заявив, що розмістить тактичну ядерну збою на території білорусі. Також він підтвердив передачу диктатору олександру лукашенку одного ОТРК «Іскандер», який є потенційним носієм ядерної зброї.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) вже розкритикувала заяву володимира путіна про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території білорусі.