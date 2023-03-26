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Ракурс
Наслідки обстрілів на Донбасі. Фото: Павло Кириленко

Окупанти випустили понад 200 снарядів по Херсонщині, є поранені (ФОТО)

26 бер 2023, 11:50
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Херсонська область знову була під масованим обстрілом російських військових.





У суботу, 25 березня, окупанти здійснили 49 обстрілів Херсонської області, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Херсон було атаковано три рази, в регіоні дев’ятеро осіб отримали поранення. Про це 26 березня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Обласний центр був під ударом три рази, 13 російських снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію і будівлю школи. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро осіб.

Крім того, вночі та вранці 26 березня під ворожими обстрілами опинилися Краматорськ та Авдіївка. Росіяни застосовують артилерію та «Гради», у тому числі касетні боєприпаси.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram, що близько 00.00 ракетний удар було завдано по промисловій зоні Краматорська. Попередньо відомо, що минулося без жертв.

А в Авдіївці ворог влучив по території чотирьох вулиць та Авдіївському коксохімічному заводу. У Курахівській громаді були пошкоджені дві двоповерхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому.

Наслідки обстрілів на Донбасі. Фото: Павло Кириленко

Наслідки обстрілів на Донбасі. Фото: Павло Кириленко

Наслідки обстрілів на Донбасі. Фото: Павло Кириленко

Наслідки обстрілів на Донбасі. Фото: Павло Кириленко

Наслідки обстрілів на Донбасі. Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, 25 березня російські загарбники вдарили з артилерії по Часовому Яру та Торецьку в Донецькій області. У місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а в Торецьку внаслідок обстрілів загинула жінка.

Джерело: Ракурс


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