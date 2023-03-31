Священнослужитель УПЦ МП на Буковині допомагав утікати від мобілізації, фото: «Цензура МД»

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На Буковині заблокували канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон, до якого був причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

Священнослужитель пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляють прес-служби СБУ та Чернівецької обласної прокуратури.

Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати «безперешкодний» виїзд до Румунії, — зазначають у спецслужбі. — При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС.

Зазначається, що «пунктом збору» ухилянтів було визначено територію монастиря, де їх інструктував сам священнослужитель. До лінії розмежування з Румунією громадян супроводжували треті особи — жителі прикордоння, які добре орієнтувались на місцевості. Їх наразі встановлює слідство.

Замість «обіцяних» документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали «зеленку», через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни, — зазначають в СБУ. — Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції.

Наразі священнослужителю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Справа щодо його спільника вже розглядається у суді.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення винних до відповідальності.