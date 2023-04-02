Троє людей отруїлися чадним газом внаслідок російського обстрілу Торецька

Рашисти обстріляли міста Донеччини, фото: «Первый Запорожский»

https://racurs.ua/ua/n181596-troie-ludey-otruyilysya-chadnym-gazom-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-torecka.html

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Російські загарбники сьогодні, 2 березня, обстріляли міста Костянтинівку і Торецьк Донецької області. В результаті загинули шестеро людей, ще 12 було поранено.

За попередньою інформацією, вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню «Ураган» і «Град», а також ракетами С-300 та артилерією. Про це повідомляє прес-служба Офіс генпрокурора.

Так, у Торецьку вночі снаряди окупантів влучили у багатоповерховий будинок та пошкодили комунікації, внаслідок чого одна людина отримала поранення і ще троє отруїлися чадним газом.

У Костянтинівці внаслідок обстрілів загинули шестеро мирних мешканців — троє жінок та троє чоловіків. Ще восьмеро громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зруйновані багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарські споруди і автомобілі.

Наразі на місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені до лікарень, — зазначається в повідомленні.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).