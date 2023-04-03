Рашисти активно застосовують керовані авіабомби, фото: «Фокус»

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Ракурс

Рашисти керованими авіаційними бомбами завдали удару по селах Кізомис та Дніпровське Білозерської громади Херсонської області.

Внаслідок бомбардування пошкоджено територію оздоровчого комплексу та заводу. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Загалом за минулі дві доби поліція відкрила 28 кримінальних проваджень за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу, пов’язаних з обстрілами населених пунктів Херсонського та Бериславського районів з РСЗВ, артилерії, мінометів, БПЛА та авіації.

Так, в обласному центрі під вогнем ворога опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок влучання ворожих снарядів постраждали приватні та багатоквартирні будинки, дачні ділянки, магазини.

Під час мінометного обстрілу мікрорайону Корабел на подвір’ї власного будинку загинув 47-річний чоловік. Під мінометним вогнем окупантів опинилося і с. Іванівка Дар’ївської сільської громади, там у дачному кооперативі загинула 75-річна жінка, — зазначають у поліції.

У місті Берислав російські військові скинули з безпілотника постріли ВОГ на службовий автомобіль поліції.

Транспортний засіб отримав механічні пошкодження, люди не постраждали, — зазначають у поліції.

Також окупанти обстріляли Берислав з артилерії, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ нещодавно заявили, що росіяни почали активно використовувати на фронті керовані крилаті авіабомби вагою 500 кг.