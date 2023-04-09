Рашисти посилюють поліцейський режим на окупованій Херсонщині

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Частина Херсонської області продовжує перебувати під російського окупацією, фото: «КримSOS»
Рашисти посилюють поліцейський режим на окупованій Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n181817-rashysty-posyluut-policeyskyy-rejym-na-okupovaniy-hersonschyni.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Херсонської області.
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Про це сьогодні. 9 квітня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також «забороненого» контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні осел", — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, у лютому цього року стало відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі рашисти встановили додаткову вежу мобільного зв’язку, щоб прослуховувати розмови місцевих жителів.
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