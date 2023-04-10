Корабель TCG Anadolu для БПЛА. Фото: Erdoğan Dijital Medya у Twitter

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Туреччина поставить на озброєння країни перший у світі корабель, який призначений для розміщення на ньому бойових безпілотних літальних апаратів.

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Вже сьогодні, 10 квітня, корабель TCG Anadolu включать до складу Збройних сил Туреччини. У церемонії братиме участь президент Реджеп Ердоган. Про це повідомив цифровий офіс турецького президента у Twitter.

Зазначається, що на палубі «дрононосця» можна буде розмістити 10 гелікоптерів та 11 ударних дронів. В ангарі додатково помістяться 19 вертольотів та 30 бойових БПЛА. TCG Anadolu має довжину 231 м і ширину 32 м. Корабель може рухатися зі швидкістю щонайменше 20,5 вузлів.

Цей корабель почали розробляти у 2018 році, а у 2022 році розпочалися приймальні випробування. На борту TCG Anadolu будуть розміщуватися бойові безпілотники Bayraktar TB3.

Нагадаємо, на початку квітня в штаті Каліфорнія відбулася урочиста церемонія введення у дію нового корабля берегової охорони ВМС США «Санта-Барбара», який патрулюватиме тихоокеанське узбережжя країни. Це перший корабель у світі, який повністю обладнаний автоматизованими безпілотними системами. На його борту є міні-підводний човен та дрони.