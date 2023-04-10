Мамусю, я в Україні - відео першого дзвінка звільненого з полону бійця

https://racurs.ua/ua/n181872-mamusu-ya-v-ukrayini-zvilnenyy-z-polonu-biec-podzvonyv-dodomu-video.html

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Щемне відео першого дзвінка до мами звільненого сьогодні військовополоненого опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець.

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У координаційному штабі уточнили, що повернутий із російського полону боєць спочатку вирушить на огляд до шпиталю, де зможе повноцінно зв’язатися з рідними.

У день звільнення з полону український військовий став батьком, його дружина народила доньку.

Сьогодні Україні вдалося повернути сотню полонених. Серед них зокрема є захисники «Азовсталі» та Гостомеля. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

В ОПУ наголошують, що цей обмін був складним. За звільнення наших героїв росіяни отримали назад 106 загарбників.

Серед звільнених сьогодні військових — 80 чоловіків та 20 жінок. Дев’ятеро — офіцери, усі решта — рядовий та сержантський склад, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Майже половина з них мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому — 19 років. Звільнені військові обороняли Маріуполь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, острів Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.