У Чехії з аукціону продають подаровану президентом модель «Нептуна», який знищив крейсер «Москва»

Модель протикорабельного комплексу «Нептун», скріншот

https://racurs.ua/ua/n181952-u-chehiyi-z-aukcionu-prodaut-podarovanu-prezydentom-model-neptuna-yakyy-znyschyv-kreyser-moskva.html

Ракурс

Флагман чорноморського флоту рф крейсер «Москва» рік тому, 13 квітня 2022 року", був вражений українськими протикорабельними ракетами «Нептун» й згодом затонув.

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Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» в річницю знищення «Москви» оголосила про виставлення на аукціон моделі комплексу «Нептун», подарованої раніше президентом країни Петром Павелом. Про це повідомляється на сторінці ініціативи у Твіттері.

Сьогодні виповнюється рівно рік, як українські протикорабельні ракети «Нептун» вразили російський крейсер «Москва». На початку січня президент Павел подарував нам модель цієї зброї, знаючи, що зрештою ми виставимо її на аукціон. Цей час настав. https://dobrobot.cz/auctions/model-protilodni-strely-neptun Дякую, пане президенте, — вказано в повідомленні.

На сторінці аукціону вказано, що переможець отримає письмовий сертифікат автентичності.

Кошти, отримані в результаті аукціону, підуть на відновлення критичної інфраструктури в Україні.

13 квітня 2022 року українські військові завдали по крейсеру «Москва» удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун». Внаслідок отриманих ушкоджень крейсер він перекинувся та затонув. Наступного дня російська влада визнала втрату «Москви».