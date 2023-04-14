ЗСУ практично повністю знищили три з п'яти бригад російського спецназу. Фото: slovoidilo

https://racurs.ua/ua/n181994-okremi-brygady-rosiyskogo-specnazu-vtratyly-do-95-osobovogo-skladu-wp.html

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Військові втрати росії у війні з Україною колосальні, ЗСУ знищили найбільш боєздатні підрозділи ворога.

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Так, окремі бригади російського спецназу були практично знищені в Україні. Командування рф надмірно покладалось на спецпризначенців й використовувало його у складі піхотних формувань, які зазнали величезних втрат. Російські генерали ще з початку вторгнення наказували елітним підрозділам вступати у прямі бої з Силами оборони, бо скептично ставилась до боєздатності інших родів військ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону, які витекли до мережі.

Експерти США дійшли висновків, що три з п’яти бригад російського спецназу зазнали втрат у 90−95% особового складу. Оскільки підготовка спецназівців триває щонайменше чотири роки, то рф знадобиться до десяти років на відновлення усіх підрозділів.

У секретних документах Пентагону не вказується, скільки саме спецназівців загинули чи дістали поранення в Україні. Однак в одному з перехоплень зазначається, що один 346-й підрозділ втратив майже усю бригаду, в якій діяло 125 осіб із розгорнутих 900.

Американські чиновники вважають, що втрати спецназу головного розвідувального управління міноборони рф, зроблять його менш ефективним не лише у війні проти України, але й в інших куточках світу.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили з повномасштабного вторгнення українські Сили оборони знищили близько 181 тис. 90 окупантів. І лише в районі Бахмута протягом двох останніх тижнів армія рф втратила вбитими та пораненими майже 4,5 тис. осіб.

Джерело: The Washington Post