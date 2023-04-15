Знищений російський танк. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182031-spaleni-rosiyski-tanky-pid-vugledarom-pokazaly-na-foto.html

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Підрозділи Сил оборони України міцно тримають позиції під Вугледаром у Донецькій області.

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Українські захисники не лише обороняють місто, але й не дають ворогу наблизитися до Авдіївки. Про це 15 квітня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

Також він оприлюднив фото знищеної російської бронетехніки на цьому напрямку. Він відзначив роботу української артилерії та написав, що так «орки відпочивають під Вугледаром».

Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні британська розвідка повідомляла, що російська армія зазнала великих втрат під Вугледаром через дистанційні мінні системи RAAMS, які Збройні сили України успішно застосували. Подекуди міни закидували позаду ворожих підрозділів, які наступали на позиції захисників. Це викликало безлад і паніку, коли російська техніка намагалась відійти.