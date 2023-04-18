Підтоплення в Україні. Фото: ДСНС

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Підтоплення в Україні призвело до проблем з транспортним сполученням у 30 населених пунктах у Чернігівській та Київській областях.

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Станом на 18 квітня гідрологічна ситуація в країні контрольована. Залишаються підтоплені 1 тис. 564 дворових господарств у Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській та Полтавській областях. Також підтоплено 330 будинків у п’яти областях, найбільше — на Дніпропетровщині. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях досі підтоплені 9 тис. 138 га сільськогосподарських угідь.

У ДСНС зазначили, що зниження темпу підняття рівня води спостерігається у річках на півночі країни. А підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг спостерігається на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації заявили, що в столиці пік паводків очікується 22 квітня. У зв’язку з цим можливе подальше підтоплення місць відпочинку на острові Труханів, «Гідропарк», парку Муромець та часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків, Вишеньок.

Нагадаємо, 16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій показало відео обльоту території Броварського району Київщини, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.