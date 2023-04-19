росію звинуватили в установці шпигунських антен на дахи посольств у Європі

Шпигунська антена розміщена на даху посольства росії на бульварі Унтер-ден-Лінден у центрі Берліна, фото - Bild

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Журналістська група VSQUARE опублікувала розслідування, згідно з яким влада рф розмістила антени для перехоплення сигналів і прослуховування на дахи посольств у центрі як мінімум 11 європейських столиць.

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Кодова назва цих систем — «Зеніт». У кожному посольстві рф працюють один-два спецагенти, які отримують через них особливо секретні розвідувальні завдання. Навіть самі дипломати часом не знають про цей спосіб зв’язку. За допомогою деяких антен можна прослуховувати розмови диспетчерів та пілотів, поліцейських, моряків.

Ще в середині минулого року BILD писала, що шпигунська антена розміщена на даху посольства росії на бульварі Унтер-ден-Лінден у центрі Берліна. Вона може передавати сигнали відстань до 800 км. Тоді спецслужби ФРН попередили чиновників та політиків Німеччини, що «в урядовому кварталі Берліна є ризик прослуховування та витоку даних».