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Україна наближається до обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» – ГУР
Україна наближається до обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n182327-ukrayina-nablyjaietsya-do-obminu-polonenymy-u-formati-vsih-na-vsih-gur.htmlРакурс
Україна може здійснити грандіозний обмін військовополоненими з росіянами.
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Ми наближаємося до обміну у форматі «всіх на всіх», заявив голова української розвідки Кирило Буданов в розмові з «РБК-Україна».
Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час, — сказав очільник ГУР.
Всього Україна звільнила з полону вже понад 2,2 тис. осіб.
Нагадаємо, 16 квітня Україна повернула ще 130 людей у межах великоднього обміну полоненими.
В СБУ розповідали про випадок, коли під час обміну з московитами священника УПЦ МП передали на росію замість 28 українських бійців.
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