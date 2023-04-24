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Україна наближається до обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» – ГУР

Україна наближається до обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» — ГУР

24 кві 2023, 14:46
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Україна може здійснити грандіозний обмін військовополоненими з росіянами.


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Ми наближаємося до обміну у форматі «всіх на всіх», заявив голова української розвідки Кирило Буданов в розмові з «РБК-Україна».

Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час, — сказав очільник ГУР.

Всього Україна звільнила з полону вже понад 2,2 тис. осіб.

Нагадаємо, 16 квітня Україна повернула ще 130 людей у межах великоднього обміну полоненими.

В СБУ розповідали про випадок, коли під час обміну з московитами священника УПЦ МП передали на росію замість 28 українських бійців.

Джерело: Ракурс


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