У «Дії» можна отримати витяг про несудимість, фото: «Економічна правда»

https://racurs.ua/ua/n182330-u-diyi-z-yavylasya-nova-posluga-mincyfry.html

Ракурс

У додатку «Дія» з’явилася можливість отримати витяг про несудимість.

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Про це сьогодні, 24 квітня, у своєму Telgram-каналі повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров.

Зазначається, що отримання витягу про несудимість є однією з найпопулярніших державних послуг — його щороку отримують близько 1 млн людей. Такий документ потрібен у багатьох ситуаціях — від прийняття на роботу до участі в тендері або обліку у військкоматі.

Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах, — зазначив Федоров. — Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде пуш-сповіщення. Зможете оцінити якість послуги. Заздалегідь дякую за фідбек.

Віце-прем'єр наголошує, що для отримання витягу про несудимість потрібно оновити додаток «Дія» до останньої версії.