Авіація рф скинула бомби на село в Чернігівській області. Фото:

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Ракурс

Російська авіація продовжує завдавати ударів по прикордонних районах Чернігівської області.

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У п’ятницю, 28 квітня, два ворожі літаки завдала удару керованими авіабомбами по селу Костобобрів. З 15.30 до 15.35 було зафіксовано три «приходи», ймовірно КАБ. Інформація про потерпілих уточнюється. Про це оперативне командування «Північ» повідомило в Telegram.

А тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок російського авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків. Два будинки охопила пожежа.

Нагадаємо, 28 квітня армія росії завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку в місті Умань, що призвело до часткового руйнування будівлі з 6 по 9 поверхи в межах одного під’їзду. Станом на 17.00 було відомо про 20 загиблих. Ще 18 осіб внаслідок удару ракети дістали поранення, дев’ятеро з них знаходяться у лікарні.