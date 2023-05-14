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Ракурс
ЗСУ рухаються вперед на Бахмутському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ за день захопили 10 позицій ворога на околицях Бахмута — Міноборони

14 тра 2023, 18:45
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ЗСУ продовжують рухатися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.


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Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин, — зазначила вона.

Маляр наголошує, що українські військові діють «на межі надлюдських можливостей».

Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км, — зазначила вона.

Водночас, зазначає Маляр, ситуація у самому Бахмуті залишається тяжкою.

Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої, — наголошує вона. — Завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку.

Джерело: Ракурс


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