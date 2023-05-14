ЗСУ за день захопили 10 позицій ворога на околицях Бахмута — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n183027-zsu-za-den-zahopyly-10-pozyciy-voroga-na-okolycyah-bahmuta-minoborony.htmlРакурс
ЗСУ продовжують рухатися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.
Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин, — зазначила вона.
Маляр наголошує, що українські військові діють «на межі надлюдських можливостей».
Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км, — зазначила вона.
Водночас, зазначає Маляр, ситуація у самому Бахмуті залишається тяжкою.
Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої, — наголошує вона. — Завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку.