ЗСУ рухаються вперед на Бахмутському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183027-zsu-za-den-zahopyly-10-pozyciy-voroga-na-okolycyah-bahmuta-minoborony.html

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ЗСУ продовжують рухатися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

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Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин, — зазначила вона.

Маляр наголошує, що українські військові діють «на межі надлюдських можливостей».

Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км, — зазначила вона.

Водночас, зазначає Маляр, ситуація у самому Бахмуті залишається тяжкою.