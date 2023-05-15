У ГУР відреагували на «пропозицію» Пригожина щодо Бахмута

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов відреагував на «пропозицію» ватажка ПВК «Вагнера» Пригожина щодо Бахмута.

.

Україна буде обговорювати подібні речі тоді, коли це відповідатиме національним інтересам. Зрозуміло, що Україна робить все можливе для того, щоб деокуповувати територію, — цитує Юсова ТГ-канал ГУР.

За словами Юсова, спецслужбами та розвідкою задля цього використовуються різні засоби і інструменти.

А що стосується окремих вкидів щодо яких зараз тривають розслідування у США, то я не думаю, що ми повинні з вами це коментувати, — підкреслив Юсов.

Таким чином в ГУР відреагували на публікацію The Washington Post про нібито їхні контакти з власником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним.

Юсов прокоментував цей скандал 15 травня в ефірі телемарафону.

Американське видання стверджує, що Пригожин нібито пропонував українському керівництву дані про позиції російських військ в обмін на відступ українських підрозділів з Бахмуту.

Крім того, 13 квітня WP опублікувала розшифровку інтерв’ю з Володимиром Зеленським, але згодом видалила з нього великий фрагмент про контакти ГУР із Пригожиним. Зеленський питав у журналістів, звідки в них такі дані і з ким саме з українців вони спілкувалися на цю тему, оскільки злив такої інформації — це державна зрада. Коментувати ці дані він відмовився і висловив сумніви щодо достовірності документів.