Наслідки російського обстрілу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183071-policeyski-potrapyly-pid-obstril-bilya-chasovogo-yaru-p-yatero-poranenyh-video.html

Ракурс

На Донеччині в районі міста Часового Яру Бахмутського району сьогодні, 15 травня, автомобіль поліцейського підрозділу «Білий янгол» потрапив під обстріл.

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В результаті пʼятеро поліцейських екіпажу отримали поранення. Вони самі вибрались з зони ураження, їм надана медична допомога. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Нацполіції України.

Зазначається, що «Білий янгол» розпочався з підрозділу поліції Донецької області, який евакуював дітей і цілі родини з небезпечних територій, розвозив гуманітарну допомогу та допомагав людям.

Перший екіпаж працював на автомобілі швидкої допомоги, і люди назвали його «Білим янголом», — зазначається в повідомленні. — Тепер це понад 20 поліцейських екіпажів, які постійно працюють поблизу ліній фронту. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, серед них 600 дітей.

Також екіпажі «Білих янголів» надають медичну допомоги, здійснюють госпіталізацію поранених жертв війни, евакуацію тіл загиблих та доставлення гуманітарної допомоги туди, куди не можуть заїхати волонтери.