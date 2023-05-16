США оцінюють збитки системі Patriot після російського ракетного удару

https://racurs.ua/ua/n183113-ssha-ocinuut-zbytky-systemi-patriot-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru-cnn.html

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США оцінюють збитки системі Patriot після російського ракетного удару у ніч проти 16 травня.

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Американський зенітний ракетний комплекс Patriot, швидше за все, було пошкоджено, але не знищено внаслідок російського ракетного обстрілу Києва в ніч проти вівторка, повідомив телекомпанії CNN американський чиновник.

За його словами, США поки що оцінюють ступінь завданих збитків і намагаються визначити, чи можливий ремонт системи на місці силами українських фахівців.

Міністерство оборони росії раніше заявило, що «високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом „Кинджал“ уражений зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США».

Українські офіційні особи заявили, що успішно перехопили усі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами, але відмовилися коментувати інформацію про ураження комплексу Patriot.

Залишимо це без коментарів. Не коментуватимемо російські джерела, — сказав на брифінгу прес-аташе Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Нині в Україні знаходяться два комплекси Patriot: один був переданий США, а інший — Німеччиною та Нідерландами. Який із них, можливо, пошкоджений, неясно.