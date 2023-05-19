Підрив залізниці в Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183194-dyversiya-na-zaliznyci-v-krymu-zirvala-postavky-raket-rosiyskomu-flotu-rozvidka.html

Ракурс

Диверсії на об'єктах в окупованому Криму є важливим елементом війни проти російського агресора.

.

Півострів зберігає важливу психологічну та матеріально-технічну роль для росії. Саме тому для окупантів стала проблемою диверсія на залізниці, коли 18 травня під Сімферополем зійшов з рейок потяг. Таким чином була заблокована єдина залізнична гілка до бази чорноморського флоту рф. Про це 19 травня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Зазначається, що загарбники намагатимуться оперативно відремонтували залізничне полотно, але цей інцидент порушить доставку вантажів і, можливо, озброєнь, таких як крилаті ракети «Калібр», для російського флоту.

Британці наголошують, що будь-яка диверсія в Криму й надалі збільшуватиме побоювання російської диктатури щодо здатності захистити іншу ключову інфраструктуру на півострові.

Тим часом росіяни 19 травня знову заявили про атаку дрона на залізниці в Криму. Telegram-канал BAZA поінформував, що у ніч на 19 травня поблизу станції Солоне Озеро в Джанкойському районі Криму невідомий безпілотник обірвав контактні дроти на залізниці. Рух потягів довелося призупинити.

Нагадаємо, 18 травня біля Бахчисараю в результаті вибуху з рейок зійшли вагони, а близько 50 м залізничного полотна було пошкоджено. Рух поїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь був припинений.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що по підірваних коліях окупанти перевозили зброю, боєприпаси та техніку, тому «цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер деякий час не функціонуватимуть».

У ГУР не виключили, що подібні інциденти можуть повторюватися в Криму, доки півострів не буде звільнено.