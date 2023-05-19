У Грузії виникли протести через авіасполучення з рф. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n183199-u-gruziu-pryletiv-reys-iz-rf-gruzyny-posylaut-yogo-vslid-za-rosiyskym-korablem.html

Ракурс

Протести в Тбілісі виникли у п’ятницю, 19 травня, через відновлення авіасполучення з російською федерацією.

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Сьогодні в грузинську столицю з москви за останні чотири роки вилетів перший літак після того, як диктатор володимир путін скасував заборону на польоти. Однак цьому не зраділи багато грузинів. Активісти на мітинг проти відновлення авіасполучення. Протестувальники принесли плакати й відсилають російський літак вслід за російським кораблем.

Як відомо, рф скасувала візовий режим для грузинів, які їдуть на нетривалий час у рф. Натомість Грузія дозволила польоти російським авіакомпаніям не під санкціями Заходу.

Понад 100 неурядових організацій звинуватили грузинську владу в саботажі отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу через відновлення авіасполучення з країною-агресором.

Нагадаємо, в Євросоюзі висловили жаль щодо такого рішення Тбілісі й заявляють про все більший відступ країни від спільної зовнішньої політики з ЄС.