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Зеленський зустрінеться з президентом Байденом на саміті лідерів країн «Групи семи»
Зеленський зустрінеться з Байденом на саміті G7 в Японіїhttps://racurs.ua/ua/n183216-zelenskyy-zustrinetsya-z-baydenom-na-samiti-g7-v-yaponiyi.htmlРакурс
Президент Зеленський зустрінеться з президентом Байденом на саміті лідерів країн «Великої сімки» в Хіросімі та обговорить міжнародну «коаліцію винищувачів».
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Цю інформацію в ефірі телемарафону 19 травня підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 19−20 травня в японській Хіросімі відбувається щорічний саміт країн-лідерів G7. Сьогодні «Група семи» затвердила документ за підсумками обговорення допомоги Україні у війні проти Московії.
Зеленський у п’ятницю прибув до Саудівської Аравії, провів переговори з принцом бін Салманом та виступив перед лідерами арабських країн.
Він також привітав рішення США щодо винищувачів F-16.
Вітаю історичне рішення США підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі, — написав Володимир Зеленський.
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