Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Зеленський зустрінеться з президентом Байденом на саміті лідерів країн «Групи семи»

Зеленський зустрінеться з Байденом на саміті G7 в Японії

19 тра 2023, 19:59
999

Президент Зеленський зустрінеться з президентом Байденом на саміті лідерів країн «Великої сімки» в Хіросімі та обговорить міжнародну «коаліцію винищувачів».


.

Цю інформацію в ефірі телемарафону 19 травня підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 19−20 травня в японській Хіросімі відбувається щорічний саміт країн-лідерів G7. Сьогодні «Група семи» затвердила документ за підсумками обговорення допомоги Україні у війні проти Московії.

Зеленський у п’ятницю прибув до Саудівської Аравії, провів переговори з принцом бін Салманом та виступив перед лідерами арабських країн.

Він також привітав рішення США щодо винищувачів F-16.

Вітаю історичне рішення США підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі, — написав Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів