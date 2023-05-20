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Понад 480 дітей стали жертвами повномасштабного вторгнення в Україну, фото: Офіс генпрокурора

482 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення

20 тра 2023, 10:36
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 20 травня, 482 дитини загинули та понад 980 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на відомості ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 459;
  • Харківській області — 277;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 102;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Чернігівській області — 70;
  • Дніпропетровській області — 70;
  • Луганській області — 66.

Зокрема, встановлено, що вчора, 19 травня, внаслідок обстрілу окупантами села Таврійське Запорізької області було поранено 14-річного хлопчика.

Понад 480 дітей стали жертвами повномасштабного вторгнення в Україну, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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