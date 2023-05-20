482 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення

Понад 480 дітей стали жертвами повномасштабного вторгнення в Україну, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n183228-482-dytyny-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya.html

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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 20 травня, 482 дитини загинули та понад 980 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на відомості ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 459;

Харківській області — 277;

Київській області — 128;

Херсонській області — 102;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Чернігівській області — 70;

Дніпропетровській області — 70;

Луганській області — 66.

Зокрема, встановлено, що вчора, 19 травня, внаслідок обстрілу окупантами села Таврійське Запорізької області було поранено 14-річного хлопчика.