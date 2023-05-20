482 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення

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Понад 480 дітей стали жертвами повномасштабного вторгнення в Україну, фото: Офіс генпрокурора
482 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгненняhttps://racurs.ua/ua/n183228-482-dytyny-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 20 травня, 482 дитини загинули та понад 980 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на відомості ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 459;
- Харківській області — 277;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 102;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Чернігівській області — 70;
- Дніпропетровській області — 70;
- Луганській області — 66.
Зокрема, встановлено, що вчора, 19 травня, внаслідок обстрілу окупантами села Таврійське Запорізької області було поранено 14-річного хлопчика.
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