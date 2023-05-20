Наслідки російського обстрілу, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n183230-rashysty-vranci-obstrilyaly-hersonschynu-dvoie-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 травня, вранці обстріляли Херсонщину.

.

В результаті двоє людей загинули, одна отримала поранення. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

20 травня близько 4.00 російські військові вчергове обстріляли м. Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка, — зазначають у відомстві. — Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано.

Зазначається, що загарбники, за попередніми даними, здійснили авіаудари по населених пунктах. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.

Розпочате досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).