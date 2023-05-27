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Ракурс
У Псковській області росії дрони пошкодили адмінбудівлю нафтопроводу

У Псковській області росії дрони пошкодили адмінбудівлю нафтопроводу

27 тра 2023, 10:36
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У Псковській області рф у ніч проти 27 травня безпілотник атакував нафтопереробну станцію. Відомо про пошкодження адміністративних будівель. Про це повідомив місцевий губернатор.


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Вибух стався рано вранці в Невельському районі Псковської області поблизу села Литвинове, заявив губернатор регіону Михайло Ведерніков.

За його даними, було здійснено атаку двох безпілотників. Внаслідок цього пошкоджено адміністративну будівлю нафтопроводу.

Ніхто не постраждав, — написав губернатор у своєму телеграм-каналі.

За даними телеграм-каналу Baza, близько п’ятої ранку безпілотники впали на території нафтоперекачувальної станції «Транснафти» і вибухнули. Внаслідок цього було пошкоджено фасади та скління трьох адміністративних будівель.

Джерело: Ракурс


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