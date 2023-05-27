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У Псковській області росії дрони пошкодили адмінбудівлю нафтопроводу
У Псковській області росії дрони пошкодили адмінбудівлю нафтопроводуhttps://racurs.ua/ua/n183483-u-pskovskiy-oblasti-rosiyi-drony-poshkodyly-adminbudivlu-naftoprovodu.htmlРакурс
У Псковській області рф у ніч проти 27 травня безпілотник атакував нафтопереробну станцію. Відомо про пошкодження адміністративних будівель. Про це повідомив місцевий губернатор.
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Вибух стався рано вранці в Невельському районі Псковської області поблизу села Литвинове, заявив губернатор регіону Михайло Ведерніков.
За його даними, було здійснено атаку двох безпілотників. Внаслідок цього пошкоджено адміністративну будівлю нафтопроводу.
Ніхто не постраждав, — написав губернатор у своєму телеграм-каналі.
За даними телеграм-каналу Baza, близько п’ятої ранку безпілотники впали на території нафтоперекачувальної станції «Транснафти» і вибухнули. Внаслідок цього було пошкоджено фасади та скління трьох адміністративних будівель.
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