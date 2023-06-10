Серед іншого на узбережжя винесло живого собаку

https://racurs.ua/ua/n183953-more-na-odeschyni-peretvoruietsya-na-smittiezvalysche-ta-kladovysche-tvaryn-video.html

Ракурс

Море на Одещині перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин.

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У воді плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Також починається мор риб. Вода несе також міни та боєприпаси, застерегла українців 10 червня Держприкордонслужба.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на берег біля Одеси винесло недобудований багатоповерховий будинок.

Крім того, в акваторію моря на Одещині течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси. Жителів Одещини просять утриматися від відвідування узбережжя Чорного моря через появу там сміття та вибухонебезпечних предметів, які принесло Дніпро після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це йдеться у зверненні начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до жителів Одеської області.