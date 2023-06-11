Вантажний потяг зійшов з рейок у бєлгородській області рф

Вантажний потяг зійшов з рейок у росії. Фото:

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Вантажний потяг зійшов з рейок в олексіївському міському окрузі бєлгородської області росії.

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Подія сталася у ніч з 10 на 11 червня. Аварія відбулася поряд із залізничною станцією, з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива. На станцію одного з підприємств нібито прямував вантажний потяг. Про це повідомив губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков.

За його словами, рух електропотягів та приміське сполучення довелося зупинити.

Нагадаємо, в бєлгородській області останнім часом все частіше виникають вибухи та обстріли. Зокрема, місцева влада заявляла про обстріл у ніч з 8 на 9 червня. Внаслідок цього виникла пожежа в багатоповерхівці.

А в ніч на 5 червня в бєлгородській області сталася пожежа на енергетичному об'єкті начебто через атаку дрона з вибухівкою.