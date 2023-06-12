У Мелітополі окупанти втратили другий за два місяці тепловоз

https://racurs.ua/ua/n184019-u-melitopoli-pidirvaly-teplovoz-yakym-okupanty-perevozyly-palyvo-mer.html

Ракурс

У Мелітополі, тимчасово окупованому місті Запорізької області, в ніч на сьогодні, 12 червня пролунав потужний вибух, який «відмінусував» ворожий тепловоз у локомотивному депо.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За інформацією Федорова, рашисти використовували цю техніку для транспортування палива на фронт. Він зазначив, що це вже другий тепловоз за останні два місяці, який достроково «вийшов з ладу» у Мелітополі.

Крім того, в ніч на 11 червня окупанти, щось не поділивши, влаштували «розбірки» під час комендантської години, прямо посеред вулиці на півночі Мелітополя.