Микола Чаус, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n184068-suddu-chausa-zasudyly-do-10-rokiv-pozbavlennya-voli-video.html

Ракурс

Миколі Чаусу, обвинувачуваному у хабарництві колишньому судді Дніпровського райсуду Києва, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) сьогодні, 14 червня, оголосила обвинувачувальний вирок.

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Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що суд підтримав позицію прокурора САП та визнав Чауса винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 Кримінального кодексу («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням»).

За вироком суду колишньому судді призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судовій гілці влади строком на 3 роки з конфіскацією майна, — вказано в повідомленні.

Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Чауса у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили на отриманні хабаря у розмірі 150 тис. доларів (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ на той час). Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя сам закопував у дворі власного дому.

Восени 2016 року Чаус втік з України й був оголошений у міжнародний розшук. У квітні 2021 року з’явилася інформація про викрадення Чауса у Молдові, де він тоді перебував. Наприкінці липня 2021 року його виявили у селі на Вінниччині.

Справа Чауса слухалася у ВАКС із листопада 2021 року. Спочатку він перебував під домашнім арештом, у лютому 2022 року за нього була внесена застава у розмірі майже 718 тис. грн.