Україна дізналася місцезнаходження 11 полонених. Фото:

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Україна встановила місцезнаходження українських військовослужбовців, яких після взяття в полон росіянами утримують в Угорщині.

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З’ясувалося, що на угорській території на даний час перебуває 11 захисників України, яких російська федерація утримувала як військовополонених. Також вдалося дізнатися прізвища захисників та маршрут їх переміщення до Угорщини. Про це вже повідомили родичам та правоохоронцям. Про це український уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко повідомив у Telegram.

Слід зазначити, що до цього часу про сім з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей, — зазначив він.

Уповноважений наголосив, що до повернення полонених на територію України вони продовжують залишатися в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, 8 червня російська православна церква заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених родом із Закарпаття. Передача відбулася нібито на прохання угорської сторони.

У МЗС заявили, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами, а про передачу 11 військовополонених Україна дізналася із заяв віце-прем‘єр-міністра Угорщини.