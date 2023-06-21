Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором наступного дня після візиту Блінкена в Пекін

https://racurs.ua/ua/n184298-bayden-nazvav-si-czinpina-dyktatorom-nastupnogo-dnya-pislya-vizytu-blinkena-v-pekin.html

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Президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором.

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То велика ганьба для диктаторів, коли вони не знали, що сталося, — заявив Джо Байден у контексті ситуації з китайською повітряною кулею-шпигуном, яка злетіла з курсу над США

Це сталося відразу після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну, що мав на меті послабити напруженість між країнами. Пекін поки що не відреагував.

Про китайський розвідувальний зонд Байден згадав, виступаючи в Каліфорнії. Він наголосив, що Сі Цзіньпін був дуже незадоволений тим, як розвивався скандал довкола цього зонда.

А причина, чому Сі Цзіньпін був дуже незадоволений, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунської апаратури, була в тому, що вона не знав про цю кулю, — сказав Байден. — А це диктаторам дуже не подобається, коли вони не знають, що відбувається.

У неділю та понеділок у Пекіні гостював держсекретар США Ентоні Блінкен. Мета його візиту полягала в тому, щоб знизити напруженість у відносинах КНР і США, що помітно зросла останніми місяцями.

У понеділок Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Сі сказав, що на зустрічі було досягнуто певного прогресу, а Блінкен дав зрозуміти, що обидві сторони готові до продовження переговорів. Водночас держсекретар констатував, що серйозні розбіжності між Пекіном та Вашингтоном зберігаються.

Ці розбіжності стосуються торгової політики, долі Тайваню, який Китай погрожує захопити силою, а також дотримання прав людини у КНР.

Це був перший візит глави зовнішньополітичного відомства США до Китаю за п’ять років.