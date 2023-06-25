Знищення російської авіабомби, фото: ДСНС

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Піротехніки ДСНС знищили авіаційну бомбу ФАБ-500, яку ворог днями випустив по селищу Нью-Йорк Донецької області.

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Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-служба МВС.

Бомба, яка не вибухнула, впала серед житлового кварталу селища. Рятувальники, які прибули на місце, визначили, що ФАБ-500 має незначні пошкодження.

Для того, щоб зберегти житловий масив та вберегти від пошкоджень розташовані поряд об'єкти інфраструктури, з бомби викрутили підривач, який було знищено безпосередньо на місці. Основний заряд було вилучено та транспортовано до спеціального майданчика, де відбулося його знищення.

Рятувальники закликають мирних жителів: