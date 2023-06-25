Піротехніки знищили авіабомбу, скинуту росіянами на Нью-Йорк (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184463-pirotehniky-znyschyly-aviabombu-skynutu-rosiyanamy-na-nu-york-video.htmlРакурс
Піротехніки ДСНС знищили авіаційну бомбу ФАБ-500, яку ворог днями випустив по селищу Нью-Йорк Донецької області.
Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-служба МВС.
Бомба, яка не вибухнула, впала серед житлового кварталу селища. Рятувальники, які прибули на місце, визначили, що ФАБ-500 має незначні пошкодження.
Для того, щоб зберегти житловий масив та вберегти від пошкоджень розташовані поряд об'єкти інфраструктури, з бомби викрутили підривач, який було знищено безпосередньо на місці. Основний заряд було вилучено та транспортовано до спеціального майданчика, де відбулося його знищення.
Рятувальники закликають мирних жителів:
Якщо вам траплятиметься будь-який предмет, схожий на вибухонебезпечний, навіть якщо ви знаєте, що це за предмет і декілька разів з ним стикалися, будь-ласка, не випробовуйте свої шанси, а телефонуйте на 101 і повідомляйте відповідні органи, приїдуть професіонали й зроблять свою справу.