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Ракурс
Знищення російської авіабомби, фото: ДСНС

Піротехніки знищили авіабомбу, скинуту росіянами на Нью-Йорк (ВІДЕО)

25 чер 2023, 18:29
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Піротехніки ДСНС знищили авіаційну бомбу ФАБ-500, яку ворог днями випустив по селищу Нью-Йорк Донецької області.


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Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-служба МВС.

Бомба, яка не вибухнула, впала серед житлового кварталу селища. Рятувальники, які прибули на місце, визначили, що ФАБ-500 має незначні пошкодження.

Для того, щоб зберегти житловий масив та вберегти від пошкоджень розташовані поряд об'єкти інфраструктури, з бомби викрутили підривач, який було знищено безпосередньо на місці. Основний заряд було вилучено та транспортовано до спеціального майданчика, де відбулося його знищення.

Рятувальники закликають мирних жителів:

Якщо вам траплятиметься будь-який предмет, схожий на вибухонебезпечний, навіть якщо ви знаєте, що це за предмет і декілька разів з ним стикалися, будь-ласка, не випробовуйте свої шанси, а телефонуйте на 101 і повідомляйте відповідні органи, приїдуть професіонали й зроблять свою справу.

Джерело: Ракурс


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