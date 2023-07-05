Юрій Луценко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n184814-eks-genprokuror-lucenko-yde-z-armiyi-cherez-invalidnist.html

Ракурс

Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, більше не братиме участі у бойових діях через встановлену військово-лікарською комісією інвалідність.

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Про це він сьогодні, 5 липня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна — військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку, — зазначив він.

Деталей про характер інвалідності Луценко не розкривав. Він зазначив, що тепер планує «наближати Перемогу в якості волонтера».

Луценко захищав Україну з лютого 2022 року — спочатку в лавах тероборони Києва, згодом брав участь у боях у Миколаєві, на Херсонському напрямку, у Соледарі та Бахмуті.

У лютому 2023 року стало відомо, що Луценко отримав звання капітана й став командиром взводу ударних безпілотників.