Ентоні Блінкен, фото: U.S. Institute of Peace

https://racurs.ua/ua/n185414-rosiya-vje-prograla-viynu-blinken.html

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росія «вже програла війну» в Україні з точки зору того, чого прагнули досягти москва та президент рф володимир путін.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про це в інтерв’ю CNN.

Мета полягала в тому, щоб стерти Україну з карти, знищити її незалежність, її суверенітет, включити її до складу росії. Це давно не вдалося, — наголосив Блінкін.

Він наголосив, що на відміну від росіян, «українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу».

Водночас, за оцінками Блінкееп, місія України щодо повернення території, захопленої москвою, яка, за її власною оцінкою, почалася повільно, буде «дуже тяжкою боротьбою».

Джерело: CNN