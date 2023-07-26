Вадим Рабінович, фото: Вадим Чуприна

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Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу) колишньому народному депутатові від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.

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Санкція статті передбачає покарання у виді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служба ДБР.

Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що:

Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України;

його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Оскільки, за інформацією слідства, Рабінович наразі переховується за кордоном, повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу Ізраїлю.

Рабінович був депутатом Верховної Ради VIII та IX скликань. У листопаді 2022 року його позбавили депутатських повноважень. Перед цим — у липні 2022 року — президент України Володимир Зеленський позбавив Рабіновича та ще кількох осіб українського громадянства.

Територію України Рабінович залишив ще на початку лютого 2022 року — виїхав до Ізраїлю.