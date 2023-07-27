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Атаки, ймовірно, триватимуть - військові попередили про можливі масовані удари рф найближчими днями

Атаки, ймовірно, триватимуть — військові попередили про можливі масовані удари рф найближчими днями

27 лип 2023, 09:13
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Атаки, ймовірно, триватимуть, повідомили в оперативному командуванні «Південь».


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Військові попередили про можливі масовані удари терористів рф найближчими днями.

Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. В складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, в тому числі з моря. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати «Калібри». Водночас, не виключена активність ударних БпЛА, — повідомила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, у ніч проти 27 липня московити запустили на дуже малій висоті дві ракети «Калібр», які в умовах грози не змогли збити українські підрозділи ППО. Утім, Повітряні сили збили уночі усі вісім дронів Shahed у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Джерело: Ракурс


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