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Окупанти навчилися глушити Starlink на «нулі». Фото:
Окупанти навчилися глушити Starlink на «нулі» — Мадярhttps://racurs.ua/ua/n185656-okupanty-navchylysya-glushyty-starlink-na-nuli-madyar.htmlРакурс
Глушити Starlink на «нулі» навчилися російська загарбницька армія.
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Окупанти зараз випробовують цю технологію та готують до виробництва в промислових масштабах. Системи ж «Старлінк» на фронті дозволяють Збройним силам України здійснювати координацію та контролювати оперативну обстановку. Про це відомий аеророзвідник з позивним «Мадяр», командир групи «Птахи Мадяра» повідомив у Telegram.
Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka. Але розуміємо, що то питання часу. Додаткової інформації та за способи можливої протидії бійцями — згодом інші джерела розшарять, — написав він.
Мадяр додав, що цю інформацію військові вже передали до компетентних органів. Він наголосив, що «фронт без „Старлінку“ — суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16», бо армія «сліпне та глохне».
Нагадаємо, у липні Міністерство оборони США заявляло про закупівлю терміналів та послуг супутникового зв’язку Starlink у компанії Ілона Маска SpaceX для військових Збройних сил України.
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