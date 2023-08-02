У Польщі заявили про "не найкращі відносини з Україною"через висловлювання чиновників у Києві

https://racurs.ua/ua/n185763-u-polschi-zayavyly-pro-ne-naykraschi-vidnosyny-z-ukrayinou-cherez-vyslovluvannya-chynovnykiv.html

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У Польщі заявляють, що відносини з Україною у них зараз «не найкращі» начебто через висловлювання представників української влади.

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Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. За його словами, є багато питань, з яких між Польщею та Україною «немає згоди».

Він вважає, що у представників України «виплеснулися певні емоції», однак, за його словами, Польща залишається «поблажливою», оскільки на Україну напали. За словами заступника глави МЗС Польщі, Україна «також не повинна нападати на своїх союзників».

Нагадаємо, що 1 серпня посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років». Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Польський прем'єр Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача. У відповідь Польща оголосила про виклик посла України Василя Зварича.

Президент України Володимир Зеленський втрутився у дипломатичний скандал між Варшавою та Києвом. Він закликав не дати політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами.