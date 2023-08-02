Ердоган домовився з путіним про його візит до Туреччини

https://racurs.ua/ua/n185765-erdogan-domovyvsya-z-putinym-pro-yogo-vizyt-do-turechchyny.html

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У президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана заявили про домовленість щодо візиту кремлівського диктатора путіна до Туреччини.

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У департаменті комунікацій турецького лідера повідомили, що під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості «зернової угоди», і турецька сторона продовжить докладати зусиль, щоб продовжити її.

Президент Туреччини сказав путіну під час неї, що продовжуватиме дипломатичні дії для відновлення угоди.

У Кремлі підтвердили переговори президентів, але без подробиць і згадки про візит.

Зазначимо, що Туреччина не ратифікувала Римський статут і не визнає рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна, тому не зобов’язана заарештовувати путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, у липні рф тимчасово припинила участь у Чорноморській ініціативі та почала бомбардувати українські порти на Чорному морі та Дунаї. Остання така атака сталася у ніч на 2 серпня в Ізмаїлі.