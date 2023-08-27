Руйнування на Київщині. Фото: Офіс генпрокурора

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Російська ракетна атака вночі 27 серпня призвела до руйнувань у Київській області.

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Повітряна тривога тривала майже три години, на Київщині працювала протиповітряна оборона. Російські ракети не влучили в об'єкти критичної або житлової інфраструктури. Однак уламки збитих ракет спричинили руйнування в регіоні. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

Зокрема, в одному з районів пошкоджено 10 приватних будинків. Один із них має значні пошкодження, в інших оселях вибило вікна, двері, дахи, посікло фасади. Уламки ще пошкодили два автомобілі, а також ангар для зберігання сільськогосподарської техніки.

Двоє осіб травмувалися через незначні порізи. Допомога їм надали на місці. В ОВА запевняють, що постраждалим надається вся необхідна допомога.

В Офісі генерального прокурора заявили, що зафіксували черговий злочин росіян і розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 27 серпня російська армія атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, які були випущені п’яти літаків стратегічної авіації. Українська ППО зуміла знищили чотири крилаті ракети. Ворожі цілі збили у центральних та північних областях.