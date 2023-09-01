До 21 року у Чехії засудили найманця, який воював проти України

Найманця так званої ДНР у Чехії засудили до 21 року позбавлення волі, фото: «Букви»

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Ракурс

У Чехії до 21 року ув’язнення Міський суд Праги засудив Альойза Полака, який воював в Україні в лавах сепаратистів. Наразі зловмисник перебуває за межами країни.

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Про це повідомляє «Чеське агентство новин».

За інформацією сторони обвинувачення, Полак, житель Брно, у грудні 2016 року виїхав із Чехії на територію, контрольовану терористами так званої ДНР. У лавах бойовиків він спочатку обіймав посаду снайпера, а згодом став старшиною взводу.

Полак був дуже активним у Facebook, проте перестав писати з квітня 2022 року — останнім повідомленням було фото танка на заправці в Донецьку.

У зв’язку з цим захист найманця стверджує, що він вже міг загинути. Проте у слідства є інформація, що навіть на початку літа 2023 року Полак перебував у цьому районі та продовжував брати участь у бойових діях.

Зазначається, що справу Полака суд розглядав вже втретє. На попередніх основних процесах його щоразу засуджували до 20 років позбавлення волі, проте тоді убивства людей не входили в обвинувальний вирок, який здебільшого базувався на статусі Полака у Facebook, в котрому той сам заявив, що має «чотири зарубки».

Під час цього судового розгляду були долучені висновок військової експертизи та метадані фотографій.

Це цілком чітко підтверджує висновок про те, що підсудний убив чотирьох членів українських урядових підрозділів. Місця, час і розміщення в окремих сепаратистських підрозділах відповідають. Підсудний перебував там у той час, і були втрати життя та поранення, — зазначив прокурор.

Це відповідає тому, що викладав підсудний у своїх дописах у соцмережах. Видно, що він не перебільшував і не вигадував, — додав він.

Якщо цей вирок буде визнано остаточним, а сам Полак у майбутньому повернеться до Чехії, він матиме можливість вимагати нового розгляду своєї справи. У такому разі первинний вирок автоматично скасовується і суд призначає новий основний розгляд, в якому його не зможуть покарати суворіше, ніж спочатку.

Джерело: «Чеське агентство новин»