Людство опинялося на межі вимирання, фото: Hippopx

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Люди у своїй історії пройшли через «ефекти шийки пляшки», котрий майже знищив шанси на існування людства в тому вигляді, в якому ми знаємо його сьогодні. Він припадає на період між 930 і 813 тис. років тому, коли зміни клімату значно погіршили умови для життя людей.

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Це показав новий метод визначення чисельності давніх людей, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на Китайську академію наук.

Зазначається, що міжнародна група учених, до складу якої увійшли дослідники з Китаю, Італії та США, змогла точно визначити дані про стародавню демографію, використовуючи геномні послідовності сучасної людини, отримані від 3 тис. 154 осіб.

Ці висновки вказують на те, що ранні предки людини пройшли через тривале, суворе «пляшкове горло», в якому приблизно 1 тис. 280 особин, що розмножувалися, могли підтримувати популяцію протягом приблизно 117 тис. років, — зазначається у статті

На цей період також припадає прогалина у виявленні африканських та європейських скам’янілостей.

Причини такого спаду чисельності предків людини є переважно кліматичними: зледеніння приблизно в цей час призводить до зміни температур, сильних посух і зникнення інших видів, які потенційно могли слугувати джерелом їжі для предків людини, — зазначається у статті.

За оцінками, учених 65,85% сучасного генетичного різноманіття могло бути втрачено через це «пляшкове горло», а тривалий період мінімальної кількості особин, що розмножувалися, загрожував людству, яким ми його знаємо сьогодні.

Однак, схоже, цей період також сприяв видоутворенню — під час нього, ймовірно, сталося злиття двох хромосом у людському геномі, утворивши те, що зараз відоме як «хромосома 2» у сучасної людини. В результаті люди тепер мають 23 пари хромосом, на відміну на 24 пар хромосом у інших приматів, таких як шимпанзе.

Також, ймовірно, саме у цей період жив останній спільний предок сучасних людей, неандертальців та денисівців, у котрих, як вважається, також було по 23 хромосоми.

Нова знахідка відкриває нову область в еволюції людини, оскільки викликає багато запитань, таких як: місця, де жили ці люди, як вони подолали катастрофічні зміни клімату та чи прискорив природний відбір під час «пляшкового горла» еволюцію людського мозку, — наголошують дослідники.

Надалі «приручення» вогню, а також зміна клімату на більш сприятливий для життя 813 тис. років тому могли сприяти подальшому швидкому зростанню чисельності людського населення.

Джерело: EurekAlert