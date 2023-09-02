Піп УПЦ МП роздавав вірянам кремлівські «агітки» й отримав підозру від СБУ

https://racurs.ua/ua/n186805-pip-upc-mp-na-jytomyrschyni-rozdavav-viryanam-kremlivski-agitky-y-otrymav-pidozru-vid-sbu.html

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Служба безпеки спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу щодо настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), який розпалював релігійну ненависть.

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За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки та брошури серед священників та парафіянин релігійної громади Житомирщини.

У ворожих «агітках» їхні автори зображали війну в Україні як «внутрішній громадянський конфлікт» і заперечували збройну агресію рф проти України.

Крім того, «тексти» друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

Встановлено, що клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України.

Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року.

Проведені експертизи підтвердили, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій.

Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський «погляд» на історію Української державності.

На підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).

Історія питання

З початком війни деякі священники московського патріархату не приховують своїх симпатій до російських загарбників. Дехто з них відкрито підтримує окупаційну владу та режим диктатора путіна і навіть агітує за них українців.

Інші, як кроти, потай співпрацюють з кремлівським режимом, отримуючи за це чималі гроші. Пропонуємо добірку розповідей про попів-зрадників.

На Житомирщині московський батюшка закликав парафіян підтримувати російських окупантів та дії держави-агресора. Тепер його чекає суд. За даними слідства, 64-річний настоятель церкви московського патріархату одного з сіл Новоград-Волинського району в березні цього року, спілкуючись з місцевими жителями, нав’язував їм свою думку, як насправді треба сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії в Україну.

Батюшка намагався переконати людей в тому, що влада рф не напала на нашу державу, а прислала війська начебто для того, щоб визволити українців від нацистів та бандерівців і захистити російськомовне населення братського народу, — каже Тетяна Гоша, речниця обласної прокуратури. — Він стверджував, що вбиває мирних мешканців та знищує їхні домівки не російська, а українська армія.

Селяни намагалися схаменути попа. Коли ж не вдалося, звернулися по допомогу до правоохоронців. Священника звинуватили в колабораціонізмі. Проти нього розпочато провадження за частиною 1 статті 111−1 Кримінального кодексу. За публічне заперечення збройної агресії проти України та заклики до підтримки рішень і дій держави-агресора його можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

А московському попу з Дніпропетровщини за співпрацю з росією загрожує від 10 до 15 років реального ув’язнення…

Його звинувачують у пособництві в плануванні, розв’язуванні та веденні агресивної війни та діях, спрямованих на розпалювання національної й релігійної ворожнечі, та антисемітизмі.

59-річний ігумен служив у храмі села Безбородькове.

Починаючи з 24 лютого цього року, батюшка під час богослужінь перед своєю паствою у проповідях підтримував позицію російського патріарха кіріла та дії окупаційної влади, а також виправдовував військове вторгнення агресора в Україну і вихваляв путіна, — зазначають в обласній прокуратурі.

Під час обшуку за місцем проживання священника вилучили символіку російської федерації та листівки з агітацією, в яких йшлося про «неминучість війни» і перемогу країни-агресора. Правоохоронці припускають, що такі провокаційні агітки ігумен роздавав вірянам і в храмі. На період досудового слідства він перебуває під вартою у СІЗО.

Наступна історія — про 53-річного отця Онуфрія з церкви московського патріархату Києва, який чекав на окупацію столиці. У середині березня його затримали правоохоронці. Він зберігав у себе вдома зброю, вибухівку та символіку російської федерації. Телефоном від своїх кремлівських кураторів батюшка діставав вказівки, а також передавав окупантам дані про переміщення українських військових.

З російського номера йому надходили повідомлення про час штурму України та чисельність військ московитів, котрі будуть нападати на Київ. За роботу на користь окупантів чоловік отримував кошти в російських рублях. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

На такий самий термін можуть відправити за ґрати мешканця села Андріївка на Київщині. Йому повідомлено про підозру у співпраці з ворогом. Як зазначають в Офісі генерального прокурора, зловмисник, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, під час російської окупації села співпрацював із загарбниками. Надавав їм житло та забезпечував продуктами. Також повідомляв ворогу про місце проживання заможних громадян, будинки яких військові країни-агресора потім грабували.