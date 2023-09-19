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Збитки на сотні мільйонів - Садовий про влучання московитів у склади з вікнами, продуктами, побутовою хімією та "гуманітаркою"
Збитки на сотні мільйонів — Садовий про влучання московитів у склади з вікнами, продуктами, побутовою хімією та «гуманітаркою»https://racurs.ua/ua/n187404-zbytky-na-sotni-milyoniv-sadovyy-pro-vluchannya-moskovytiv-u-sklady-z-viknamy-produktamy.htmlРакурс
Триває ліквідація наслідків ранкових прильотів по Львову.
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На жаль під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював.
Загоряння є в багатьох місцях, розповів мер Львова Андрій Садовий.
Збитки вимірюються у сотнях мільйонах гривень. Знищено три складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія «КАРІТАС-СПЕС».
Місія, за словами Садового, щойно отримала речі для розповсюдження по Україні. Це був теплий одяг та генератори напередодні зими.
Загалом площа загоряння близько 10 тис. кв. м.
«Ракурс» писав, що у ніч на 19 вересня росіяни запустили по Україні 30 «шахедів», ППО збила 24. Дрони московитів долетіли до Львова, де вдарили по трьох складах.
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