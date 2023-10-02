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Ракурс
Російські загарбники вночі атакували Україну «шахедами», фото: «Свідомі»

Рашисти вночі запустили сім «шахедів», чотири знищено силами ППО (ІНФОГРАФІКА)

2 жов 2023, 09:16
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня, атакували Україну безпілотниками типу «Шахед», пуски яких здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф).


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Оперативному командуванні «Південь» сьогодні повідомили, що внаслідок нічних російських авіаударів є влучання в одне з промислових підприємств та об'єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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