Ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n187851-try-drony-vluchyly-u-rosiyskyy-aviazavod-de-vyroblyaly-rakety-h-59-gur.html

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Ударні дрони вчора, 1 жовтня, атакували російський Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59.

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В результаті було порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Про це повідомляється на сайті ГУР Міноборони України.

Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Х-59 (у модифікації Х-59МК2) — один з типів ракет класу «повітря-поверхня», якими рашисти найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Дальність ракети становить до 280 км.