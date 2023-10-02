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Ракурс
Ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, фото: ГУР

Три дрони влучили у російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 — ГУР

2 жов 2023, 10:25
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Ударні дрони вчора, 1 жовтня, атакували російський Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59.


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В результаті було порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Про це повідомляється на сайті ГУР Міноборони України.

Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Х-59 (у модифікації Х-59МК2) — один з типів ракет класу «повітря-поверхня», якими рашисти найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Дальність ракети становить до 280 км.

Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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