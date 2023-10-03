Військовий розстріляв із автомата двох побратимів. Фото:

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Стрілянина слалася у Києві — під час збройного конфлікту військовослужбовець ЗСУ вбив двох інших військових

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Уночі, 2 жовтня, у Києві сталося вбивство двох бійців Збройних сил. Слідчі встановили, що солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями цього ж підрозділу. Раптом між ними виник конфлікт. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Під час конфлікту один із військових схопився за автомат та розстріляв побратимів. Від отриманих поранень вони загинули на місці. Після цього зловмисник намагався втекти, але його затримали правоохоронці. Йому вже повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Очікується, що підозрюваного відправлять під варту.

За деякими даними, убивство сталося на вулиці Лаврська у Печерському районі Києва.

Нагадаємо, у серпні суд дозволив вийти під заставу двом обвинуваченим у справі про вбивство добровольця «Свободи» Олексія Щербини, якого застрелили в Києві у жовтні 2022 року.