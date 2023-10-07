Кадиров у день народження путіна запропонував скасувати вибори в рф

володимир путін та Рамзан Кадиров, фото: «Кавказ.Реалії»

https://racurs.ua/ua/n188056-kadyrov-u-den-narodjennya-putina-zaproponuvav-skasuvaty-vybory-v-rf.html

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Очільник Чечні Рамзан Кадиров запропонував «тимчасово» скасувати вибори президента рф. Таку заяву він зробив на акції у Грозному, котра відбувалася з нагоди дня народження російського диктатора володимира путіна, повідомляє видання «Чечня Сьогодні».

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Свою ініціативу Кадиров мотивує здійснюваною наразі рф повномасштабною збройною агресією проти України (так званою «СВО»).

Я пропоную, зараз коли йде СВО, одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат — володимир володимирович путін. Або тимчасово скасувати вибори, бо іншої людини у нас немає, яка могла б захистити сьогодні нашу країну, — заявив Кадиров.

Також Кадиров заявив, що «ЄС та НАТО на чолі з Америкою» нібито змушують чеченців відмовитися від віри та традицій.

Наступні вибори президента рф мають відбутися 17 березня 2024 року. Перед цим остаточне рішення про дату виборів має ухвалити рада федерації рф не пізніше ніж за 90 днів до їх проведення.

Джерело: «Чечня Сьогодні»